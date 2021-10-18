Лидерами продаж вакцин в 2022 году станут BioNTech/Pfizer и Moderna

Американские компании Moderna и Pfizer, а также ее германский партнер BioNTech будут доминировать на рынке вакцин в 2022 году, их совокупные продажи превысят $90 млрд за счет увеличения поставок в развивающиеся страны. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным экспертов, в будущем году производители вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna будут контролировать "три четверти некитайского рынка вакцин против COVID-19".

Их конкуренты - шведско-британская компания AstraZeneca, американская Johnson & Johnson, разработчики российского "Спутник V" (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи), а также новые участники рынка, такие как американская Novavax, - займут в 2022 году остальную часть рынка, оцениваемого в $124 млрд.

"Цифры [продаж] беспрецедентны, - отметил исполнительный директор Airfinity Расмус Бек Хансен. "Мы ожидаем сохранения высоких уровней продаж в будущем году, поскольку страны будут стремиться к обеспечению постоянной защиты [от коронавируса], государства с низким и средним уровнем захотят приблизиться к уровням вакцинации, достигнутым странам с высоким уровнем доходов", - сказал он.