Врачи рассказали, кто может умереть от COVID-19 после прививки

Среди привитых от COVID-19 смерть от этой болезни грозит лишь старикам с большим количеством сопутствующих заболеваний, выяснили ученые из Национального института здравоохранения Италии. Об этом сообщает новостное агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали данные о смертях от COVID-19 среди итальянцев с 1 февраля по 5 октября 2021 года. За это время скончались 38 тыс. человек, из которых 33,6 не были вакцинированы, 2130 получили одну дозу прививки или заразились вскоре после вакцинации, когда антитела еще не успели выработаться, а 1440 были вакцинированы полностью.

Среди вакцинированных средний возраст умерших составил 85 лет, кроме того, у них было около пяти хронических заболеваний - чаще всего болезни сердца, рак и деменция. Средний возраст непривитых умерших составил 78 лет, обычно у них тоже наблюдались хронические заболевания, но в меньшем количестве.

Таким образом, риск умереть от COVID-19 сохраняется среди очень пожилых людей с набором тяжелых хронических состояний, но даже среди стариков у привитых шансы пережить болезнь остаются выше, чем у непривитых, заключают исследователи.