Секретарь СНБО заявил об искусственном происхождении COVID-19

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов выразил мнение, что коронавирус имеет искусственное происхождение. Об этом он заявил в интервью "РБК Украина", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На вопрос о том, какой версии происхождения коронавируса он придерживается, Данилов ответил: "Мое мнение - за этим стоит человек. Кто-то считает, что за этим стоит летучая мышь".

При этом секретарь СНБО Украины подчеркнул, что вопрос о происхождении COVID-19 пока не решен.

"Биологическое оружие запрещено по многим конвенциям <...>. То, что после этого происходит, дает мне основание полагать, что это может быть очень непростая история", - сказал Данилов.

Ранее разведка США сообщила, что COVID-19 не был разработан как биологическое оружие. В документе уточнялось, что большинство ведомств Соединенных Штатов также полагают, что коронавирус, "вероятно, не был создан при помощи генной инженерии".

Позднее в Китае назвали новую версию происхождения COVID-19.