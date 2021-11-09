Инфекционист оценил необходимость прививаться при недостаточном титре антител

Если уровень нейтрализующих антител находится на уровне ниже 300, не стоит срочно принимать решение о вакцинации. Так оценил необходимость прививки при недостаточном числе антител для защиты от дельта-штамма врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Тимакова, изначально для защиты от уханьского варианта COVID-19 требовалось 150 нейтрализующих единиц антител.

Специалист отметил, что уровень антител ниже 300 не всегда означает, что человек может заболеть дельта-штаммом COVID-19.

"Это не означает, что человек, у которого 50 или 100 антител, будет болеть тяжело коронавирусом. У него может быть меньше антител, но они будут качественнее. И идти срочно ревакцинироваться не надо", - заявил Тимаков.

Специалист добавил, что ранее чем через полгода идти повторно прививаться от коронавируса не имеет смысла.