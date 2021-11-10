Названы способные противостоять коронавирусу продукты

Профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что животные и нерафинированные растительные жиры должны быть неотъемлемой составляющей питания во время пандемии COVID-19. Об этом она сказала в беседе с "Российской газетой", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, богатые такими жирами продукты могут обеспечить противовоспалительную защиту. В частности, они способны противостоять распространению вируса, отметила она. Врач порекомендовала внести в рацион масло гхи - его необходимо принимать по 1,5-2 чайные ложки в день.

Также она указала, что куриное или перепелиное яйцо на завтрак является хорошим источником жирорастворимых витаминов A, D и E. В первой половине дня Королева также посоветовала съедать кусочек сала, а в течение дня - орехи и семена.

По ее словам, во время пандемии коронавируса также надо употреблять рыбу северных морей, оливковое масло, масло проросшей пшеницы, авокадо и арганового дерева.