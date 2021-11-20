Ученые установили роль свободных радикалов в устойчивости раковых клеток к химиотерапии

Ученые Рязанского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова (РязГМУ) завершили исследование механизма влияния свободных радикалов на выработку в раковых клетках белка-транспортера Р-гликопротеина, препятствующего действию противоопухолевых лекарственных препаратов. В дальнейшем это позволит разработать препараты, повышающие эффективность лечения. Об этом сообщил ТАСС руководитель исследования, профессор кафедры фармакологии вуза Алексей Щулькин, передает Day.Az.

"Мы установили, что если в опухолевой клетке простимулировать образование небольшого количества свободных радикалов (частиц с неспаренными электронами - прим. ТАСС), то это запускает определенный процесс, в результате которого увеличивается синтез белка-транспортера P-гликопротеина (белок лекарственной множественной устойчивости), и он начинает выбрасывать из клетки ряд веществ, в том числе и лекарственные препараты. Теперь наша задача - тестирование субстанций, которые смогут заблокировать механизм повышения образования белка в опухолях", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил ученый, сегодня снижение чувствительности раковых клеток к лекарственным препаратам является одной из главных проблем при лечении онкологических заболеваний. Тестирование механизма влияния свободных радикалов на выработку белка-транспортера, проводилось на раковых клетках кишечника, у которых показатель резистентности (устойчивости) к химиотерапии может достигать 50%.

"Свободные радикалы образуются в организме постоянно, они выполняют защитную роль, в том числе при инфекционных заболеваниях, контролируют процесс обновления организма, то есть они полезны. Однако при влиянии внешних факторов, таких как ультрафиолетовый свет, курение, радиация, или при развитии воспалительных, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний, также ковиде, механизм их выработки нарушается и их становится больше", - пояснил Щулькин.

Исследования проводились в 2020-2021 гг. на средства гранта президента РФ. Результатом работы стал патент на способ повышения количества фактора, стимулирующего белок-транспортер P-гликопротеин свободными радикалами.