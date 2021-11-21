Ученые доказали, что витамин D продлевает жизнь

Британские ученые перечислили три повседневные привычки, которые уменьшают риск возрастных заболеваний и продлевают жизнь, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В первую очередь специалисты советуют не злоупотреблять сахаром, так как его высокое потребление приводит к болезням сердечно-сосудистой системы и диабету, пишет Daily Express. Сниженное содержание сахара в рационе позволит замедлить старение, предотвратить нарушения метаболизма и улучшить общее состояние здоровья.

По словам доктора Дэвида Синклера, необходимо каждый день принимать по 1000 миллиграммов антиоксиданта ресвератрола. Это вещество есть в красном вине и некоторых других продуктах. Ресвератрол помогает бороться с раком, диабетом, болезнями сердца и ожирением, а также замедляет старение.

Помимо этого, ученые советуют употреблять витамин D, так как его уровень содержания в организме обратно пропорционален риску смерти. Он способен продлить жизнь и уменьшить риск возрастных заболеваний. Выработку витамина D организм производит при попадании прямых солнечных лучей на кожу, но с октября по март люди не получают его в достаточном количестве, поэтому витамин надо употреблять в виде таблеток.