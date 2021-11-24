https://news.day.az/medicine/1407380.html Может ли вакцина от COVID-19 привести к бесплодию? - отвечает минздрав Азербайджана
Может ли вакцина от COVID-19 привести к бесплодию? - отвечает минздрав Азербайджана
Специалист-эксперт Минздрава Азербайджана Мухаммед Гамбаров внес ясность в вопрос о том, может ли вакцина от коронавируса привести к бесплодию, передает Day.Az.
"Нет никаких доказательств того, что вакцина от COVID-19 вызывает проблемы с бесплодием у женщин или мужчин и повреждает плаценту и плод. Женщины, которые планируют зачатие, могут привиться вакциной от COVID-19, и поэтому нет причин откладывать запланированную беременность", - заявляет М.Гамбаров.
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