Может ли вакцина от COVID-19 привести к бесплодию?

Специалист-эксперт Минздрава Азербайджана Мухаммед Гамбаров внес ясность в вопрос о том, может ли вакцина от коронавируса привести к бесплодию, передает Day.Az.

"Нет никаких доказательств того, что вакцина от COVID-19 вызывает проблемы с бесплодием у женщин или мужчин и повреждает плаценту и плод. Женщины, которые планируют зачатие, могут привиться вакциной от COVID-19, и поэтому нет причин откладывать запланированную беременность", - заявляет М.Гамбаров.