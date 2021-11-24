Минздрав России раскрыл подробности о вакцине от COVID-19 для подростков

Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков и раскрыл подробности о ее применении, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как заявили в министерстве РФ, вакцина от COVID-19 по итогам клинических исследований показала высокую эффективность и безопасность. "Для надежной защиты несовершеннолетних от новой коронавирусной инфекции, их здоровья и жизни НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России разработал вакцину "Гам-КОВИД-Вак М"", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, вакцина для подростков создана на той же платформе, что и российский препарат от коронавируса "Спутник V". Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.