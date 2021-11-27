В США проверят влияние таблеток Merck от COVID на беременных

Федеральные регулирующие органы здравоохранения США сообщили, что новые таблетки Molnupiravir от Merck эффективны против коронавируса, однако они будут запрашивать мнения сторонних экспертов о потенциальных рисках препарата для беременных. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) опубликовало отчет об анализе препарата. В нем говорится о нескольких потенциальных рисках для здоровья после употребления препарата Molnupiravir, включая возможную токсичность препарата для развития плода в утробе матери. Учитывая это, FDA попросит независимых консультантов проголосовать за то, превышают ли преимущества лекарства риски от его употребления.

Ранее, 1 ноября, транснациональная фармацевтическая компания Merck & Co. заявила, что создала таблетку от коронавирусной инфекции, которая значительно облегчает течение болезни. Испытания лекарства Merck и Ridgeback Biotherapeutics проводили на 775 не прививавшихся пациентах с коронавирусной инфекцией разной степени тяжести. Всего 7,3% пациентов, которые приняли лекарство, в течение 30 дней после приема были госпитализированы или скончались.