У подростков выделяется больше антител после прививки от ковида, чем у взрослых

Количество антител у подростков после вакцинации от ковида детской вакциной, несмотря на то, что ее концентрация в пять раз меньше, чем у "Спутника V", вырабатывается больше, чем у взрослого населения. Об этом в субботу сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе клинических исследований этой вакцины было определено, что реактивность подросткового населения гораздо выше, чем реактивность соответственно взрослого населения. Дети при вакцине, которая разведена фактически в пять раз, в несколько раз лучше по уровню образования защитных антител реагируют, чем взрослое население", - сказал он в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

Гинцбург заявил, что нежелание родителя привить своего ребенка от ковида - преступление. "Если они [родители] любят своего ребенка, то они по отношению к нему совершают просто преступление [когда не разрешают прививаться]. Поэтому они еще раз должны задуматься о судьбе своей и своих детей, своих окружающих", - сказал он.