Эндокринолог рассказала, как по ладоням можно определить признаки диабета

Эндокринолог Елена Сюрашкина рассказала "Пятому каналу", как по ладоням определить симптомы начавшегося диабета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, один из показателей - синдром жесткой руки или "диабетическая хироартропатия". В этом случае кожа ладоней становится толще и приобретает восковой вид, кроме того, начинают хуже сгибаться суставы пальцев. Отмечается, что синдром жесткой руки может проявляться у 30% людей, имеющих продолжительные проблемы с уровнем сахара в крови.

Еще одним признаком диабета является невозможность полностью распрямить ладонь, чтобы пальцы стали ровными. Сначала ощущается онемение или покалывание, затем наступает скованность.

Если при сложенных вместе ладонях пальцы не соприкасаются друг с другом, это может указывать, что в крови повышенный уровень сахара, который разрушает нервные волокна и мелкие сосуды.