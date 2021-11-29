Эксперт из Италии рассказал о заразности «омикрона»

Новый южноафриканский вид коронавируса "омикрон" более заразен, однако отсутствуют доказательства того, что он опаснее других и может обойти защитные функции вакцины. Об этом заявил в эфире телеканала Sky TG24 координатор научно-технического комитета при правительстве Италии, Франко Локателли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Этот вариант имеет широкое распространение на юге Африки, время, за которое он стал там доминирующим, значительно сократилось по сравнению с распространением других вариантов. Все это указывает на большую способность заражения", - выразил мнение эксперт.

Локателли напомнил, что пока не был зафиксирован штамм коронавируса, с которым не смогла бы справиться вакцина. Он рассказал, что свыше 30 мутаций спайк-белка могут снизить эффективность вакцин, однако необходимо еще провести подробные иммунологические исследования для точного ответа.