Pfizer убежден, что этот препарат будет эффективен против "омикрона"

Разработанный компанией Pfizer для лечения COVID-19 препарат PAXLOVID должен оказаться эффективным против штамма коронавируса "омикрон", поскольку создавался с учетом будущих возможных мутаций вируса, заявил исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Это дает мне очень, очень высокий уровень уверенности, что на лечение, лечение пероральным способом этот вирус влияние не окажет. Когда дело доходит до вакцины, то пока определенности нет. Не думаю, будто результат окажется таким, что вакцины не защищают", - приводит его слова издание The Hill.

Он отметил, что о варианте "омикрон" еще многое неизвестно, и больше информации станет доступно в ближайшие недели.

Также он напомнил, что Pfizer уже сейчас готов поставить 80 млн доз PAXLOVID.