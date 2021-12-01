Врач рассказал о способе восстановить обоняние после COVID-19

Вернуть обоняние после перенесенного коронавируса способна вакцинация, заявил в эфире "Радио 1" врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он отметил, что в среднем потеря обоняния после COVID-19 держится семь-восемь месяцев.

"У предыдущих вариантов коронавируса потеря обоняния была предсказателем: пропало обоняние - значит, сейчас начнется. Кроме того, потеря обоняния встречается и как характерный признак постковидного синдрома", - пояснил Водовозов.

Токсиколог добавил, что некоторые пациенты могут утратить способность различать запахи навсегда после перенесенной коронавирусной инфекции.

Пока же исследователи не могут конкретно описать, что происходит с заразившимся, почему он теряет обоняние. Все предположения звучат не слишком убедительно, заметил Водовозов.