Врач назвал способ защититься от омикрон-штамма коронавируса

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев назвал способ защититься от омикрон-штамма коронавируса в эфире программы "Своя правда" на телеканале НТВ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врача, существует только один действенный способ не заразиться новым штаммом - вакцинация препаратом "Спутником V". Он отметил, что в Южно-Африканской Республике медработники вакцинированы Johnson & Johnson. "Это векторная вакцина, которая очень сходна со "Спутником V". Врачи в ЮАР не болеют. Johnson & Johnson работает, значит и "Спутник V" будет работать", - заключил он.