Кардиологи обнаружили рост артериального давления из-за пандемии

Пандемия привела к повышению артериального давления у большинства людей, выяснили врачи из Кливлендской клиники. Об этом они рассказали в статье в журнале Circulation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Анализ данных почти 500 тыс. человек за последние три года показал, что уровень артериального давления повысился в период с апреля по декабрь 2020 года - примерно тогда, когда появились распоряжения о самоизоляции и другие ограничения. Изменения наблюдались у всех пациентов, но наиболее выраженными оказались у женщин.

Причинами повышения артериального давления во время пандемии могли стать стресс, нехватка движения, недостаток сна, употребление алкоголя. Высокое давление - фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения работы внутренних органов. Авторы работы отмечают, что органам здравоохранения стоит регулировать вопросы не только вакцинации, но и самочувствия людей - изменения в образе жизни, вызванные пандемией, могут сказаться на здоровье, но последствий можно избежать, вовремя скорректировав эти изменения.