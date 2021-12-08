Pfizer и BioNTech представят вакцину от омикрон-штамма

Американская фирма Pfizer и ее германский партнер BioNTech работают над созданием вакцины, эффективной против омикрон-штамма коронавируса, и могут получить ее в марте 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте американской компании в среду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"25 ноября компании начали разрабатывать вакцину, эффективную против омикрон-штамма коронавируса, - указано в документе. - Компании уверены, что при необходимости смогут получить вакцину от омикрон-штамма в марте 2022 года".

В пресс-релизе сообщается, что Pfizer и BioNTech уже проводили испытания вакцин против других штаммов коронавируса. Согласно полученным данным, препараты продемонстрировали безопасность и эффективность. "Данные этих исследований будут направлены в регуляторы по всему миру, что поможет ускорить процесс адаптации вакцины и получения одобрения препарата для вакцинации от омикрон-штамма", - добавили в Pfizer.