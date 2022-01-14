Описана судьба коронавируса после волны "омикрона"

Омикрон-штамм коронавируса может стать последним, который удерживает пандемию. Такое предположение выдвинул вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. В разговоре с Lenta.ru он описал, что будет происходить во время и после доминирования омикрона на планете, передает Day.Az.

Нестабильный штамм

Альтштейн считает, что омикрон может стать вариантом, который ждет самоликвидация.

"Я не исключаю, что омикрон-штамм станет самоуничтожаться. Это не признанный процесс, но он был обнаружен во время спада пандемии дельты в Японии. Там выяснили, что во время снижения заражаемости идут массивные мутации. Тогда посчитали, что это происходит исключительно за счет вакцинации. Но один из японских исследователей выяснил, что это особенность поведения вируса. Насколько у этого штамма это будет выражено - неизвестно, но он производит впечатление генетически нестабильного из-за большого числа мутаций", - отметил вирусолог.

Ждать после омикрона появления более опасного штамма не стоит, заверил Альтштейн. Этому помешает закон респираторных вирусов.

Респираторные вирусы стараются увеличить свою передачу, но не очень заботятся о своей патогенности. Патогенность не дает вирусу особой выгоды, поэтому он ослабевает

"Если мы посмотрим, что происходило с коронавирусом в рамках нашей пандемии за эти несколько лет, то увидим, что первые полгода летальность была больше 5 процентов, следующие полгода 2-2,5 процента, а потом полтора. Это по мировой кривой заболеваемости. А сейчас его летальность пойдет на уровне 0,5", - пояснил ученый.

Рекомбинации штаммов вполне возможны, но это не значит, что от этого вирус станет страшнее, заверил Альтштейн. Это редкий процесс, который не обязательно приводит к усилению патогенности.

С большой вероятностью могу утверждать что омикрон станет последим вариантом, который ведет эту эпидемию.

"Но все это зависит от того, как человечество будет бороться. Если вакцинация продолжит саботироваться, то, конечно, это все будет продолжаться", - подчеркнул ученый.

Судьба коронавируса

Для скорейшего завершения пандемии нужно провакцинировать все население Земли, считает Альтштейн. Задача не выглядит такой уж фантастической, отметил он, если взять во внимание тот факт, что уже сейчас привиты больше 50 процентов людей. "Если мы добьемся успеха на этом пути, эпидемия закончится", - резюмировал он.

Коронавирус после завершения пандемии никуда не исчезнет, уточнил Альтштейн. "Я думаю что он станет, как и предыдущие коронавирусы, которые к нам пришли от животных, сезонным вирусом. Одним из самых распространенных сезонных коронавирусов считается OC43. Он возник относительно недавно, в конце 19 века. Он также был сначала потрясением, а затем стал сезонным. Думаю, COVID-19 ждет та же судьба", - предположил Альтштейн.

Необходимость в вакцинации после завершения пандемии не исчезнет, заверил ученый. "Если летальность у него сохранится на высоком уровне, то вакцинация останется с нами на долгие годы", - сказал специалист.