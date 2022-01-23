Названо условие, при котором исчезнет ряд вакцин от коронавируса

Инфекционист Евгений Тимаков объяснил, почему некоторые вакцины могут прекратить производить.

"Не до конца опубликованы научные данные по эффективности вакцин против новых мутаций коронавируса. Пока они не опубликованы, вакцина является невостребованной. А если она не востребована, то и производство ее не имеет смысла", - рассказал он URA.RU, передает Day.Az.

По словам специалиста, дальнейшая судьба таких препаратов будет зависеть от того, когда будут опубликованы результаты клинических испытаний.

В то же время главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что все вакцины, которые показали себя хорошо с предыдущими штаммами, не исчезнут.

"Они будут применяться, хотя их эффективность против "омикрона" снижена. Но они хорошо защищают от тяжелой болезни и смерти. В частности, речь идет о "Спутнике", - выразил мнение вирусолог.