Раскрыт секрет заразности штамма омикрон

Японские ученые выяснили, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции устойчивее более ранних вариантов COVID-19 и может задерживаться на пластиковых поверхностях и коже человека дольше. Так исследователи объяснили высокую заразность нового штамма. Результаты исследования опубликованы на портале BioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалистами были проанализированы различия в устойчивости к влиянию окружающей среды на варианты коронавируса уханьского типа и всех вариантов, которые появились позднее.

"На поверхностях пластика и кожи варианты альфа, бета, дельта и омикрон удерживались более чем в два раза дольше, чем уханьский тип, и сохраняли заразность более 16 часов на поверхности кожи",- отметили исследователи. По словам ученых, высокая устойчивость этих вариантов коронавирусной инфекции может увеличить риск контактной передачи и способствовать их распространению.

На пластиковых поверхностях среднее время выживания исходного уханьского штамма и вариантов альфа, бета, дельта и омикрон составило 56; 191,3; 156,6; 59,3 и 114 часов соответственно. Омикрон-штамм продержался 193,5 часа, что эквивалентно восьми дням.

На коже новый штамм держится более 21 часа. Уточняется, на образцах кожи трупов среднее время выживания уханьского штамма составило 8,6 часа, для варианта альфа- 19,6 часа, для бета - 19,1 часа, для гамма - 11 часов, для варианта дельта - 16,8 часа.