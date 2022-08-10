В России разработали вакцину для защиты против COVID-19 и гриппа

Российские ученые из Института экспериментальной медицины и Биотехнологической компании BIOCAD разработали назальную вакцину-кандидат, которая поможет обеспечить длительный иммунитет против коронавируса и вируса гриппа, об этом "Газете.Ru" рассказали в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вакцина активирует не только антитела, но и клетки иммунной системы, благодаря чему B- и Т-лимфоциты надолго "запоминают" возбудителя. Ожидается, что предложенная вакцина-кандидат не будет терять своей эффективности против различных штаммов вирусов при их мутировании, а потому окажется перспективной для профилактики сезонных заболеваний.

Для борьбы с инфекцией ученые используют в вакцинах шиповидный (S) белок коронавируса, на который реагируют антитела. Однако данный метод оказался не очень удобен, поскольку у различных штаммов коронавируса области, узнаваемые этими защитными молекулами, несколько отличаются. Кроме того, концентрация антител после вакцинации со временем снижается, что впоследствии может влиять на уровень защиты.

Помимо антител в человеческом организме существуют Т-клетки, которые также связываются с возбудителем и обеспечивают "память" о встрече с ним, причем более долговечную. Поэтому подход с запуском Т-клеточного ответа и, в перспективе, защитой от нескольких штаммов коронавируса одновременно становится более популярным при разработке новых вариантов вакцин.

Предложенная вакцина вводится в нос в виде спрея и представляет собой рекомбинантный вирус гриппа, в геном которого молекулярными методами дополнительно внесены те участки белков коронавируса, которые распознаются Т-клетками человека.

Разработчики проверили безопасность и эффективность предложенного кандидата экспериментально на лабораторных мышах. В первую очередь исследователи доказали, что входящие в состав вакцины возбудители не способны размножаться в нижних дыхательных путях, а потому не могли вызвать заболевание. Кроме того, ученые оценили иммунный ответ, который появляется после вакцинации. Оказалось, что уровень антител и Т-лимфоцитов, специфичных вирусу гриппа, у мышей многократно увеличился по сравнению с нормой.

"Предложенная вакцина-кандидат показывает высокую эффективность против коронавируса и вируса гриппа. Создание такого препарата может обеспечить формирование Т-клеточного иммунитета в разы более долговечного, чем защитное действие антител", - рассказала руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Ирина Исакова-Сивак.