COVID-19 в сочетании с другими инфекциями опасен

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что медики в настоящее время опасаются не столько роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сколько возможного сочетания COVID-19 с гриппом или аденовирусом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она подчеркнула, что для системы здравоохранения сегодня важно не то, что растет заболеваемость коронавирусом, а то, что могут появиться микс-инфекции - сочетание COVID-19 и гриппа или аденовируса и коронавируса.

По ее словам, основным способом профилактики подобных болезней является прививка. Бустерная вакцинация против COVID-19 дает очень хорошие результаты и позволяет легче переносить болезнь, а в некоторых случаях даже не заразиться.

Инфекционист добавила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией прогнозировался еще в мае. Сегодня новый коронавирус мутирует фактически ежедневно, но при этом пациенты в основном болеют легко.