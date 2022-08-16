Медики обнаружили, что оспа обезьян может проходить бессимптомно

Медики задокументировали положительный результат ПЦР-тестов аноректальных мазков на вирус оспы обезьян у мужчин, не имеющих симптомов заболевания. Работа ученых из Больницы Биша - Клода Бернара в Париже была опубликована в журнале Annals of Internal Medicine, передает Day.Az.

По словам исследователей, эти данные свидетельствуют, что вакцинация только тех пациентов, которые имели контакт с больными, может быть неэффективной стратегией предотвращения инфекции.

Мазки были получены в рамках программы скрининга на половые инфекции мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, имеющих сразу несколько половых партнеров и проходящих профилактику ВИЧ. Такой скрининг проводится раз в три месяца.

Из 200 обследованных мужчин без симптомов у 13 (6,5%) образцы были ПЦР-положительными на вирус оспы обезьян. У двух из 13 пациентов позже появились первые симптомы.

Пока ученые не знают, могут ли бессимптомные больные распространять вирус дальше.