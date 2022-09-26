Названы причины постоянной усталости и сонливости у женщин

Постоянная усталость и сонливость, которые не исчезают даже после продолжительного отдыха, могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем, считает врач-терапевт Лидия Голубенко. В беседе с изданием "Доктор Питер" специалист рассмотрела основные причины такого состояния у женщин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению врача, причина может крыться в дефиците железа, который влияет на доставку в ткани кислорода. "Когда железа слишком мало, развивается анемия, если железа едва хватает на нужды организма, говорят о сидеропении - состоянии, при котором организм расходует ресурсы, которые отложены на "черный день"", - объяснила Голубенко. Во время обследования на содержание железа в крови врач может проверить и другие показатели - магний, витамины группы В (В12, В1 или В6), витамин D. От уровня содержания в крови этих витаминов и макроэлементов зависит работа мозга и нервной системы.

Также причиной постоянной вялости может стать воспаление, которое протекает без выраженных симптомов, но при этом заставляет организм находиться в режиме постоянного напряжения.

Усталость и сонливость - повод проверить щитовидку, надпочечники, уровень эстрогена и тестостерона. Гормональный дисбаланс, по словам, Голубенко, может давать подобную симптоматику.