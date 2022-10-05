Врач оценила вред для глаз от функции Dynamic Island на iPhone 14 Pro

Мелкие значки у функции Dynamic Island на iPhone 14 могут приводить к дискомфорту для глаз, вплоть до ухудшения зрения, у некоторых пользователей. Об этом "Газете.Ru" заявила профессор и российский офтальмохирург Татьяна Шилова, передает Day.Az

"Значки на "островке" по размеру аналогичны иконкам по углам экрана, таким как время, процент заряда, сигнал сети. Если с этими мелкими значками возникали проблемы, то и с новым вырезом сложности при использовании могут появиться", - отметила она.

По словам Шиловой, постоянное использование новой функции на экране смартфона является одним из факторов развития синдрома сухого глаза и приводит к повышенной утомляемости глаз. "Это чревато снижением остроты зрения. Следует делать перерывы в использовании смартфона", - добавил офтальмолог.