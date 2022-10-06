Ученые открыли новую группу крови, защищающую от малярии

Ученые из Бристольского университета обнаружили новые группы крови в рамках системы типирования по Er-антигенам. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Blood, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Типирование крови по группам описывает наличие или отсутствие в крови определенных комбинаций белков, с помощью которых организм отличает свои клетки от бактерий и вирусов. На сегодняшний день используется более 40 систем типирования, основанных на разнообразии антигенов и их вариантов, включая всем известные AB0 и систему резус-фактора.

В 1982 году, после анализа нескольких случаев летальных исходов при переливании крови, ученые открыли антиген Era, а затем еще несколько антигенов из этой группы - Erb и Er3. Однако конкретные их функции оставались неизвестными до сих пор.

В новой работе исследователи проанализировали кровь 13 пациентов и идентифицировали пять вариаций Er, включая ранее неизвестные Er4 и Er5. Они также определили ген, кодирующий белки на поверхности клеток - PIEZO1, который, как было установлено ранее, отвечает за чувствительность клеток к физическим раздражителям. Нарушение работы PIEZO1 связано с рядом патологий, включая преждевременные роды. Мыши, лишенные PIEZO1, погибали еще до рождения. Новые исследования показали, что PIEZO1 необходим для прикрепления Er-антигена к поверхности клетки.

Вариант Er5 оказался наиболее распространен среди африканских популяций. По мнению ученых, он может обеспечивать некоторую защиту от малярии. Авторы подчеркнули, что новые данные следует непременно учитывать при переливании крови.