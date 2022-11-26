Разработан возбудитель коронавируса, против которого нет вакцины

Искусственный возбудитель коронавируса на основе штамма "омикрон" и исходного "уханьского" варианта разработали ученые Бостонского университета, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом говорится в брифинге военного, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ.

"В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма омикрон и исходного "уханьского" варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов..." - объяснил Кириллов.

Также данная разработка американских ученых способствовала поражению легких, уточнил Кириллов.

"Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген..." - сказал он.