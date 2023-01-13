Центр им. Гамалеи начал разработку новой вакцины против коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ начал разработку новой вакцины против коронавируса, в том числе против омикрон-штамма XBB и XBB.1.5 или "кракен". Об этом в пятницу заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В виде конструкции начали, конечно, делать. Для этих, которые с буковкой X: XBB и XBB.1.5 скорее всего", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Гинцбург отметил, что на данный момент сложно сказать, как быстро будет распространяться "кракен" в России.