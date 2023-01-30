Долгий ковид предложили лечить препаратами, уничтожающими постаревшие клетки

Ученые из Квинслендского университета выяснили, что препараты, запускающие процесс смерти постаревших клеток, могут помочь при расстройствах нервной системы после COVID. Результаты исследования опубликованы в каталоге препринтов bioRxiv и считаются предварительными до публикации в рецензируемом научном журнале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее анализ тканей мозга умерших от коронавируса показал, что у пациентов с тяжелой инфекцией SARS-CoV-2 имеются молекулярные признаки старения. Старение сопровождается нарушением работы клеток, которые продолжают жить, избегая запрограммированной клеточной гибели. Для их уничтожения используются препараты из группы сенолитиков.

Ученые проверили действие этих препаратов на органоидах головного мозга, выращенных из эмбриональных стволовых клеток. Когда они состарились через 8 месяцев, их подвергли действию двух доз сенолитиков с интервалом в две недели.

"Лечение" удалило большое количество стареющих клеток, а также значительно уменьшило воспаление и клеточное старение. Действие препаратов было основано на активации нескольких генов.