Врач назвал проходящие сами по себе болезни

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал болезни, которые проходят сами по себе. Пост о лечении таких недугов появился в его Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

К болезням, которые проходят сами, Мясников отнес насморк и ОРВИ. Доктор отметил, что при таких недугах врачи не могут гарантированно воздействовать на сам вирус, лечат только осложнения и облегчают симптомы. "ОРЗ, грипп, ковид, вирусные гаймориты, ангины, бронхиты... Сюда же относятся неосложненные грыжи межпозвонковых дисков, фибромиалгия, синдром раздраженного кишечника, позиционное головокружение и многое, многое другое", - заявил он.

Кроме того, существует множество заболеваний, которые не проходят сами по себе, и можно лечить только их симптомы, указал Мясников. По его словам, речь идет о шуме в ушах, остеоартрите, неинфекционных циститах, простатите и не только.

Доктор добавил, что при лечении вышеперечисленных болезней на Западе принято избегать ненужных лекарств и обследований и объяснять пациентам реальное положение дел. "Мы [в России] идем другим путем: успокаиваем, даем препараты недоказанной эффективности, витамины и прочую "голубую воду". Используем ненужные изначально исследования как психотерапевтическое средство. Заботимся, одним словом", - написал Мясников.