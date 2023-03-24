Ученые назвали срок, на который нужно отложить операцию при заражении COVID

Ученые из Великобритании выяснили, что пациентов можно оперировать через 2 недели после после диагностирования COVID, если они успешно восстановились. Это сократит рекомендуемую отсрочку операции с семи до двух недель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в журнале Anaesthesia.

Ученые из Университета Лидса и Университета Шеффилда проанализировали исходы операций 3,6 миллионов пациентов из баз данных Национальной службы здравоохранения (NHS) в Англии.

В исследовании рассматривались операции, проведенные в период с 17 марта 2018 года по 17 марта 2022 года.

В целом 30-дневная послеоперационная смертность составила 0,2% после массового использования вакцин. Смертность после операций, проведенных в течение двух недель после положительного теста, составила 1,1%, снизившись до 0,3% через четыре недели. Ранее в другом исследовании этот показатель составил 9,1%. Ученые связывают это с тем, что тогда исходы оценивались до распространения вакцин.

До начала пандемии COVID общая 30-дневная послеоперационная смертность в этом исследовании составляла 0,1%, что лишь немного меньше, чем после распространения вакцин.

Ученые отметили, что для многих пациентов отсрочка операции может принести больше вреда, чем пользы. Поэтому, заключают они, во многих случаях операцию можно провести уже через две недели после обнаружения COVID у пациента. Их результаты не распространяются на пациентов с сохраняющимися симптомами COVID или ослабленной иммунной системой.