Как смягчить симптомы и улучшить качество жизни при болезни Паркинсона

Ученые подтвердили, что физические упражнения могут улучшить связанные с движением симптомы и качество жизни при болезни Паркинсона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в журнале Cochrane Database of Systematic Reviews.

Болезнь Паркинсона - прогрессирующее заболевание нервной системы, поражающее преимущественно лиц старше 60 лет. Симптомы включают скованность, дрожь, замедленность движений и трудности с координацией и равновесием. Также у пациентов могут наблюдаться расстройства настроения и проблемы со сном. Болезнь Паркинсона неизлечима, но физиотерапия, тренировки и медикаменты могут облегчить симптомы.

В новом исследовании ученые оценили эффективность различных физических упражнений при болезни Паркинсона. Они отобрали 156 высококачественных исследований, в которых приняли участие 7939 человек с легкой или умеренной формой болезни Паркинсона без значительных когнитивных нарушений.

Средний возраст участников исследования колебался от 60 до 74 лет, и большинство исследований были проведены в США. Большинство видов физических упражнений оказались эффективны для пациентов.

Танцы, водные и функциональные тренировки, а также упражнения на выносливость оказывали примерно одинаковое умеренное положительное влияние на тяжесть двигательных нарушений. Аквааэробика также продемонстрировала большое положительное влияние на качество жизни.

Растяжка, йога и тай-чи показали незначительное влияние на тяжесть симптомов. Были получены неопределенные доказательства благотворного влияния упражнений с отягощениями и голосовых упражнений Ли Сильвермана.

Ученые считают, что большинство видов физических упражнений могут быть рекомендованы пациентам с болезнью Паркинсона.