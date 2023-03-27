Китайские ученые создали новый тип вакцин

Технологию создания вакцин с живым вирусом, покрытым гидрогелем, создали китайские ученые из Чжэцзянского университета и Пекинского института биотехнологии, 27 марта сообщает CGTN, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

По словам ученых, новая технология активирует иммунный ответ быстро, безопасно и эффективно.

В репортаже канала CGTN указано, что метод был разработан для эффективной борьбы с массовыми вспышками заболеваний. Экспериментальную вакцину готовили с вирусом Зика, она вводится подкожно и сразу после ее применения на мышах отмечали активацию защитной системы на клеточном уровне.

Ученые говорят, что это многообещающий метод, который может стать хорошей альтернативой инъекционным препаратам инактивированного типа, которые обеспечивают более короткое время иммунитета, связаны с большим риском и требуют больше времени для производства.