ВОЗ изменила рекомендации относительно вакцинации от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации относительно вакцинации от коронавирусного заболевания, поделив тех, кто может нуждаться в прививке, на три группы.

Как передает Day.Az со ссылкой на hromadske.ua, об этом говорится в рекомендациях Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ.

Правила адаптировали, поскольку большая часть населения мира уже имеет иммунитет против коронавируса: либо переболела COVID-19, либо имеет прививку. Эксперты поделили людей на три группы в зависимости от того, нужна ли им вакцинация.

В группу высокого риска попали:

- пожилые люди;

- молодежь с сопутствующими заболеваниями (диабет, заболевания сердца и т.п.);

- люди с иммунодефицитными состояниями (например, реципиенты трансплантации или люди с ВИЧ), в частности, дети от 6 месяцев;

- беременные;

- медицинские работники.

Этим людям рекомендуют делать дополнительную прививку через 6-12 месяцев после последней дозы, в зависимости от возраста и иммунодефицитных состояний.

К группе среднего риска относят:

- здоровых взрослых без сопутствующих заболеваний (обычно до 50-60 лет);

- детей и подростков с сопутствующими заболеваниями.

Им рекомендуют делать первичную вакцинацию (одна или две прививки в зависимости от вакцины) и первый бустер. Дополнительные бустеры безопасны для этой группы, но ВОЗ не рекомендует регулярно ревакцинироваться, потому что это оказывает низкое влияние в целом на общественное здоровье.

В группу низкого риска относятся здоровые дети и подростки от 6 месяцев до 17 лет. Первичная и бустерная вакцинация безопасна и эффективна для них, но в ВОЗ указывают, что вакцинация детей и подростков оказывает низкое влияние на общественное здоровье. Важнее вакцинировать людей из группы высокого и среднего риска, ведь в случае осложнений они будут нагружать медицинскую систему.

В ВОЗ отмечают, что нынешние рекомендации касаются текущего эпидемиологического сценария, со временем они могут быть пересмотрены.

Напомним, в ВОЗ полагают, что смогут объявить об окончании пандемии COVID-19 уже к концу 2023 года.