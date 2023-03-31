В Индии заявили, что субвариант вируса XBB1.16 вызвал рост заболеваемости COVID-19

Порядка половины протестированных образцов, взятых у заболевших коронавирусной инфекцией в Нью-Дели, выявили наличие субварианта вируса XBB1.16. Как сообщил в пятницу главный министр национального столичного округа Дели (в который входит Нью-Дели) Арвинд Кеджривал, именно этот субвариант вируса стал причиной роста заболеваемости в столице, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Обнаружено, что 48% протестированных образцов содержат этот вариант, а многие другие образцы также содержат его подварианты", - сказал Кеджривал на встрече с журналистами, выступление которого показывали местные телеканалы.

Глава делийского правительства также указал, что этим субвариантом может заразиться и полностью привитый человек. Однако Кеджривал подчеркнул, что горожанам не стоит испытывать беспокойство, поскольку "XBB1.16 быстро распространяется, но не вызывает серьезных заболеваний и уровень госпитализации низкий". Он подчеркнул, что за последние четыре-пять дней в столице зарегистрировано только три смерти от этого заболевания.

В январе текущего года власти Дели объявили о практически полной победе над коронавирусом: 16, 27 и 30 января в агломерации не было отмечено ни одного нового заболевшего, в конце января в городе было зафиксировано всего 8 активных случаев. Однако в последнее время в индийской столице отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом - в четверг в агломерации было зарегистрировано 295 новых случаев заболевания из 2 363 собранных проб, днем ранее было отмечено 300 новых случаев. В настоящее время количество госпитализированных пациентов составляет 62, из них 26 находятся в реанимации, в том числе 25 - на кислородной поддержке.