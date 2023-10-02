Первая помощь, если что-то застряло в горле

Это необходимо знать. Прием, способный спасти жизнь. Разные объекты застревают в горле у людей намного чаще, чем Вы можете себе представить: пища, косточка или что-нибудь еще может застрять в дыхательных путях и тем самым потихоньку удушить человека. Как при помощи очень простого приема можно спасти жизнь, когда что-то застряло в горле.

1. Оцените, насколько перекрыты дыхательные пути

Частичная закупорка. Если пострадавший издает звуки или кашляет, это очень хорошо. Это означает, что его дыхательные пути не полностью перекрыты. Кашель - защитная реакция организма, направленная на то, чтобы избавиться от остатков еды или других объектов, застрявших в горле. Попросите пострадавшего продолжать кашлять до тех пор, пока Вы не увидите застрявший объект, а затем вытащите его при помощи большого и указательного пальцев.

Даже если объект не полностью перекрывает дыхательные пути, надо быть начеку, чтобы он не закрыл их совсем. Если пострадавший - это ребенок в возрасте до года, помните, что когда он плачет и кашляет, это хороший знак.

Полная закупорка. Пострадавший не издает никаких звуков, но находится в сознании. Он даже не может кашлять, так как объект полностью перекрывает его дыхательные пути. В таком случае необходимо прибегнуть к приему Геймлиха.

2. Прием Геймлиха (для взрослых и детей старше года)

Запомните: прием Геймлиха надо применять, только если пострадавшему больше года и он не может кашлять, говорить, кричать и, соответственно, дышать. Если ему не оказать оперативную помощь, то он потеряет сознание. В такой ситуации очень важно действовать быстро, сохраняя при этом спокойствие. В приеме Геймлиха нет ничего сложного:

Встаньте сзади пострадавшего, если Вы правша - чуть левее, если левша - чуть правее.

Возьмите его крепко под грудью и слегка наклоните вперед, так, чтобы застрявший в горле объект двигался наружу, а не глубже внутрь.

Аккуратно, но уверенно ударьте пострадавшего между лопатками верхней частью запястья.

Проверьте, не вышел ли объект наружу. Если нет, ударьте снова, и так до пяти раз.

Если от ударов нет никакого результата и пострадавший все еще не может дышать, сожмите руку в кулак и положите ее между его пупком и ребрами. Другую руку положите сверху и надавите несколько раз, пока застрявший объект не выйдет наружу. Обратите внимание, что этот прием нельзя проделывать с беременными женщинам, детьми до года и людьми с лишним весом.

Если объект все еще мешает дышать, вызовите скорую. Не оставляйте пострадавшего одного и до приезда врачей продолжайте применять прием Геймлиха.

3. Дети в возрасте до года

Если ребенок не кашляет и не плачет, разместите его ртом вниз вдоль своего предплечья или бедра так, чтобы голове было, на что опереться.

Аккуратно ударьте его пять раз по спине верхней частью запястья. После этого внимательно изучите рот ребенка и удалите объект, если Вы его там увидите. Ни в коем случае не пытайтесь достать застрявший объект, засунув пальцы в рот ребенка, так как таким образом Вы можете протолкнуть его глубже и тем самым только ухудшить ситуацию.

Если это не помогает, переверните ребенка на спину и аккуратно пять раз надавите на его грудь. После каждой попытки проверяйте, не вышел ли застрявший объект наружу.

Как видите, в этой технике нет ничего сложного, надо просто быть спокойным и уверенным в себе. Прием Геймлиха помогает в большинстве случаев, и необходимо всегда о нем помнить, чтобы быть способным спасти жизнь.

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