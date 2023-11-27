ВОЗ направила Китаю запрос о последней ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая дополнительные сведения о росте респираторных заболеваний у детей. Она ожидает также информацию о тенденциях в циркуляции гриппа, SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и микоплазменной пневмонии, сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ВОЗ направила официальный запрос Китаю о предоставлении подробной информации о росте респираторных заболеваний и об очагах пневмонии у детей", - говорится в заявлении организации.

В ВОЗ напомнили, что на пресс-конференции 13 ноября представители Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили об увеличении количества заболевших респираторными заболеваниями в стране. Китайские власти объяснили это отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, таких как грипп, микоплазменная пневмония, RSV и SARS-CoV-2.

21 ноября СМИ сообщили об очагах недиагностированной пневмонии у детей на севере Китая. "Нет ясности в том, связаны они с общим ростом респираторных инфекций, о которых ранее сообщали китайские власти, или с отдельными событиями", - констатировали в организации. В этой связи 22 ноября ВОЗ обратилась за эпидемиологической и клинической информацией и результатами лабораторных исследований по этим очагам через механизм Международных медико-санитарных правил.

ВОЗ рекомендовала жителям Китая соблюдать меры, направленные на снижение риска респираторных заболеваний.

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