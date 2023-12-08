Как понизить давление: 6 быстрых способов, которые наверняка сработают

Высокое давление убивает. И это не метафора - Всемирная организация здравоохранения считает гипертонию основной причиной преждевременной смерти во всём мире.

Что такое высокое давление и чем оно опасно

Повышенное давление называют тихим убийцей, и на то есть причины. Гипертония (гипертензия) часто не имеет ярко выраженных симптомов, но резко повышает риск развития опасных сердечно‑сосудистых нарушений и инсульта.

У некоторых людей при гипертензии могут возникнуть одышка, головные боли и носовые кровотечения, но эти проявления легко спутать с признаками других заболеваний. Поэтому самый надёжный способ обнаружить высокое давление - это измерить его.

Артериальное давление (АД) измеряют в формате двух чисел.

Первое - систолическое давление - говорит о том, как сильно (в миллиметрах ртутного столба) кровь давит на стенки сосудов во время выброса в аорту из‑за сокращения сердечной мышцы. Последнее называют систолой.

Второе - диастолическое - фиксирует давление крови в момент, когда сердце отдыхает между ударами. Расслабление сердечной мышцы называют диастолой.

Вообще сосуды эластичные. Но если давление крови становится слишком большим, они могут не выдержать. Разрыв сосуда в любом из важных органов приводит к серьёзным последствиям - вплоть до летального исхода.

Какое давление считать слишком большим? В 2017 году Американская кардиологическая ассоциация рекомендовала считать высоким давление от 130/80 мм рт. ст. В России и Европе планка выше - 140/90.

Если вы фиксируете у себя давление на этом уровне или выше, вы в зоне риска. Необходимо принимать срочные меры.

Как быстро понизить давление в домашних условиях

Сразу скажем: с жалобами на гипертонию нужно обязательно идти к терапевту или врачу общей практики. Он проведёт обследование и при необходимости направит к другому, узкому специалисту. В зависимости от уровня давления, вашего образа жизни и прочих факторов врач подберёт для вас индивидуальный план профилактики и лечения и, скорее всего, назначит лекарства, которые помогут привести показатели к нормальному уровню.

Но если по каким‑то причинам до терапевта вы ещё не дошли, вот несколько способов, которые помогут понизить давление. Выбирайте тот, что кажется вам более комфортным, или комбинируйте несколько, чтобы достичь максимального эффекта.

1. Сделайте несколько глубоких вдохов

Как показывают исследования, правильное глубокое дыхание - один из самых эффективных способов быстро снизить давление в сосудах. С бóльшим объёмом вдоха и выдоха растёт концентрация кислорода в крови. Благодаря этому организму не нужно ускорять кровоток, чтобы обеспечить все органы и ткани кислородом, и нагрузка на сосуды снижается.

Расслабьтесь, прикройте глаза.

Сделайте глубокий вдох, считая до 5. Вдыхайте не грудью, а животом. Для контроля положите на него руку: вы должны чувствовать, как он поднимается.

Затем сделайте выдох снова на 5 счётов.

Повторяйте 3-5 минут.

Можно попробовать задерживать дыхание после выдоха на 8-10 секунд - выбирайте тот вариант упражнения, который кажется вам более комфортным.

2. Сделайте горячую ванночку

Налейте в тазик воду температурой около 45 °C и погрузите в неё руки или ноги на 10 минут. Горячая вода заставит расшириться сосуды в конечностях, к ним прильёт кровь, и высокое давление несколько снизится.

3. Съешьте дольку шоколада

Этот способ подходит, если у человека систолическое давление выше 140 мм рт. ст. либо диастолическое выше 80 мм рт. ст.

Лучше выбирать тёмный шоколад без добавок - в нём содержится больше флаванолов, за счёт которых и снижается давление.

Помните: у некоторых людей кофеин, который есть в шоколаде, может спровоцировать ещё больший рост давления. Хоть в одной дольке вещества совсем немного, лучше перестраховаться и провести тест. В день, когда ваше давление в норме, измерьте его до кофе‑брейка и через 30 минут после, и сравните показатели. Если цифры выросли, лучше не есть шоколад, а использовать другой способ понизить давление.

4. Выпейте тёплый чай с мятой

Если у вас нет аллергии, заварите щепоть мятных листьев кипятком на 10 минут, дайте остыть и выпейте чай медленными глотками. В таком виде перечная мята может снизить артериальное давление.

Но помните: мята усиливает действие препаратов от высокого давления. Так что будьте осторожны.

5. Примите валерьянку в таблетках

Валериана - мощное успокоительное, которое помогает организму справиться со стрессом. Благодаря ей сердце начнёт биться спокойнее, артериальное давление снизится. Важно: при приёме не превышайте дозу, указанную в инструкции!

6. Если нервничаете - постарайтесь успокоиться

Стресс - одна из распространённых причин гипертонии. Если вы чувствуете, что от нервов давление поднимается, попробуйте расслабиться. Понимаем, что это может быть сложно. Вот несколько способов, которые помогут:

медитации в тишине или под спокойную музыку;

метод прогрессивной мышечной релаксации;

йога (подойдут даже самые простые асаны).

Как надолго понизить давление без лекарств

Ещё раз напомним: перечисленные выше способы снизить давление в домашних условиях - это экстренные меры. Бороться с "тихим убийцей" необходимо только с помощью врача, скрупулёзно следуя его рекомендациям.

Но есть и хорошая новость. На уровень давления огромное влияние оказывает образ жизни. Достаточно изменить его в здоровую сторону, и гипертония либо отступит вовсе, либо ваша потребность в лекарствах существенно уменьшится.

Эксперты авторитетной исследовательской организации Mayo Clinic составили список из 10 необходимых жизненных изменений:

Избавьтесь от лишнего веса. Каждый потерянный килограмм снизит ваше давление примерно на 1 пункт. Регулярно тренируйтесь. Ваш выбор - аэробные упражнения: долгие прогулки, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание, танцы. Посвящайте этим занятиям не менее 30 минут в день. В таком случае вам удастся снизить давление ещё на 5-8 пунктов. Ешьте здоровую пищу. Больше фруктов, овощей, зерновых (каш), меньше жиров, полуфабрикатов, выпечки. Пересмотр диеты поможет вам "вычесть" из уровня АД до 11 пунктов. Сократите количество соли в рационе. Хотя бы на чуть‑чуть. Это поможет понизить давление на 5-6 пунктов. Помните: ВОЗ и другие авторитетные источники рекомендуют употреблять не более 5 г соли в день, а это меньше чайной ложки! Не пейте или хотя бы ограничьте количество алкоголя. В том числе пива. Последнее приводит к задержке жидкости и повышению давления. Кроме того, содержащиеся в пиве вещества увеличивают количество жировой ткани в области живота, а это тоже плохо влияет на давление. Вообще, безопасной дозы алкоголя не существует. Но если вы не можете полностью отказаться от него, хотя бы не превышайте норму. Для женщин это 330 мл пива, или 150 мл вина, или 50 мл 40‑градусного напитка в день. Для мужчин - в два раза больше. Завяжите с курением. Каждая сигарета повышает давление на 25%. Наладьте режим сна. Для этого старайтесь спать не меньше семи часов в сутки, ложиться и вставать примерно в одно и то же время, даже на выходных, и не дремать днём. Попробуйте снизить стресс. Хронический стресс - один из основных провокаторов повышенного давления. Контролируйте своё давление дома и регулярно консультируйтесь с врачом. Домашний мониторинг поможет вам лучше понять, какие изменения в образе жизни работают, а какие - малоэффективны. Обратитесь за поддержкой к родственникам и друзьям. Сообщите им о вашей проблеме и попросите помощи. Забота близких сделает вашу борьбу легче и снизит стресс.

И ещё. Как мы уже сказали, большое количество кофеина может повышать давление у некоторых людей. Если вы в их числе, попробуйте употреблять меньше продуктов с этим веществом: непосредственно кофе, какао, шоколада, колы, крепкого чая.