ВОЗ об угрозе новой пандемии

Возникнет угроза новой пандемии, и нет никаких оправданий тому, чтобы не быть к этому готовыми.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении посла ВОЗ по устойчивому глобальному финансированию здравоохранения, специального посланника ООН по глобальному образованию и бывшего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна в связи с открытым письмом более 100 мировых лидеров и экспертов касательно соглашения по пандемии, обсуждаемого государствами-членами ВОЗ.

Было отмечено, что необходимо установить эффективный, многовекторный и многосторонний подход к предотвращению, подготовке и реагированию на пандемию.

"Учитывая изменчивый характер рисков общественного здравоохранения, глобальная стратегия должна воплощать дух открытости и инклюзивности для инноваций. Нельзя терять время, поэтому мы призываем всех местных лидеров активизировать свои усилия по завершению соглашения до мая. Своевременное завершение глобального соглашения о пандемии, помимо защиты бесчисленных жизней и средств к существованию, отправит миру мощный сигнал: даже в нашем расколовшемся мире международное сотрудничество по-прежнему может предложить глобальные решения глобальных проблем", - говорится в заявлении.

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