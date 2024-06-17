Найден способ предсказать опасную форму COVID

Ученые нашли способ предсказать, кто подвергается риску опасной для жизни тяжелой формы COVID-19, а также определить, кто с наибольшей вероятностью выживет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Clinical Investigation, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали различные аспекты иммунного ответа более чем тысячи пациентов в США, в том числе на уровне белков (протеома), молекул РНК (транскриптома) и генов (генома). Целью было выявить признаки, связанные с тяжелой инфекцией и смертностью от COVID-19. Кроме того, было изучено взаимодействие этих признаков, чтобы понять иммунный каскад, возникающий в критических случаях.

Модель выявила множество факторов, значительно связанных с течением заболевания COVID-19, включая воспаление, Т-клеточную лимфопению и катаболизм аминокислоты триптофана. Хотя многие из этих признаков уже были идентифицированы, исследование позволило определить, как они развивались с течением времени.

Среди двух наиболее тяжелых групп пациентов угрожающим жизни фактором стали нарушение передачи сигналов интерферона, который играет жизненно важную роль в иммунном ответе.

В дальнейшем ученые планируют использовать аналогичные методы моделирования, чтобы лучше понять течение длительного COVID и то, как он развивается после острой инфекции.

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