ВОЗ подтвердила заражение человека птичьим гриппом A(H5N1)

Всемирная организация здравооохранения (ВОЗ) подтвердила выявленный в Австралии случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N1).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, она расценила риск распространения болезни среди людей как низкий и высказалась против введения ограничений на торговлю с этой страной и поездки.

Согласно сообщению женевской штаб-квартиры ВОЗ, 22 мая власти Австралии уведомили ее о лабораторно подтвержденном случае заражения человека птичьим гриппом. "Это первое подтвержденное инфицирование человека вирусом птичьего гриппа A(H5N1), обнаруженное и зарегистрированное в Австралии, - говорится в информационном бюллетене ВОЗ. - Хотя источник заражения в настоящее время не известен, инфицирование, вероятно, произошло в Индии, куда ездила заразившаяся". Речь идет о девочке 2,5 лет. В марте ее лечили в Мельбурне. Она выздоровела после двух с половиной недель пребывания в больнице.

"На основании имеющейся информации ВОЗ расценивает текущий риск для населения в целом, связанный с этим вирусом, как низкий", - отметили в ВОЗ. Имеющаяся у специалистов информация говорится о том, что вирусы A(H5) "не приобрели способности к устойчивой передаче среди людей, поэтому вероятность распространения от человека к человеку является низкой". ВОЗ высказывается "против ограничений на поездки и торговлю".

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения и дыхания и приводящая к смерти птиц. Заболевание распространено во всем мире, многие виды диких птиц легко переносят заражение, но у некоторых видов, включая домашних птиц, болезнь развивается и может быть передана человеку. Однако большинство штаммов этого заболевания для людей не опасны.

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