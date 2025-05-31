Врач назвала опасные причины урчания в животе

Урчание в животе - это естественный процесс, связанный с работой желудочно-кишечного тракта, однако в некоторых случаях оно может быть вызвано опасными причинами. Их гастроэнтеролог медицинского центра "СМ-Клиника" Евгения Мельникова назвала "Ленте.ру", передает Day.Az.

По словам Мельниковой, чаще всего урчание возникает, когда желудок пуст - в этот момент организм готовится к перевариванию пищи, выделяя желудочный сок и активируя перистальтику. Если оно не сопровождается дискомфортом, беспокоиться не стоит, уточнила она.

При этом врач указала, что урчание может свидетельствовать и о проблемах с ЖКТ, особенно если сопровождается, например, болью, вздутием, нарушением стула или другими неприятными симптомами.

Также Мельникова предупредила, что урчание может быть признаком дисбактериоза, пищевой аллергии и непереносимости некоторых продуктов, а также глистных инвазий и инфекционных заболеваний (дизентерии или сальмонеллеза).