Назван главный провокатор рака кишечника

Истинной причиной увеличения числа случаев рака кишечника в молодом возрасте является сидячий образ жизни, уверяет врач-онколог, доцент кафедры хирургии и медицины Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) Инь Цао. Об этом она рассказала изданию Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Цао обратила внимание на то, что долгие годы рак кишечника считался заболеванием пожилых людей. Однако в последние 30 лет это заболевание стремительно молодеет: с начала 1990-х годов число диагностированных случаев этого онкологического заболевания у людей в возрасте от 25 до 49 лет увеличилось более чем в два раза.

Главным провокатором развития рака кишечника врач назвала неправильный образ жизни, прежде всего недостаток физической активности. "Одно поразительное открытие, которое меня удивило, заключается в том, что регулярные тренировки не уменьшают вреда, наносимого малоподвижным образом жизни. Молодые люди теперь проводят в сидячем положении больше времени, чем раньше", - отметила она.

По словам Цао, многочисленные исследования показывают, что на здоровье кишечника также негативно сказывается неправильное питание, в котором мало клетчатки, зато преобладают фастфуд, переработанное мясо, сладкие и газированные напитки. К другим факторам риска этого онкологического заболевания врач отнесла ожирение, сахарный диабет, употребление алкоголя (особенно натощак) и плохую экологию.