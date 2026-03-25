«Ненужный» орган может снижать риск рака и болезней сердца, выяснили ученые

Считавшаяся почти неактивной во взрослом возрасте вилочковая железа может играть важную роль в защите от рака и болезней сердца. К такому выводу пришли ученые из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Вилочковая железа (тимус) - небольшой орган за грудиной, который участвует в формировании иммунной системы. В нем созревают Т-клетки - иммунные клетки, распознающие и уничтожающие вирусы и раковые клетки. Долгое время считалось, что после полового созревания тимус почти перестает работать и не играет значительной роли во взрослом организме.

Однако новое исследование показало, что активность тимуса может существенно влиять на здоровье и продолжительность жизни. Ученые использовали алгоритмы искусственного интеллекта для анализа более 27 тысяч медицинских снимков. Модель оценивала размер и структуру тимуса и рассчитывала показатель его функционального состояния.

Анализ показал, что у людей с более "здоровым" тимусом риск преждевременной смерти был примерно на 50% ниже. Вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний сокращалась на 63%, а риск рака легких - на 36%.

Во втором исследовании ученые проанализировали данные около 1200 пациентов, прошедших курс иммунотерапии при онкологических заболеваниях. Оказалось, что у людей с хорошо функционирующим тимусом риск ухудшения состояния был на 37% ниже, а вероятность смерти - на 44% ниже.

Исследователи также обнаружили факторы, связанные с ослаблением тимуса. Среди них - курение, избыточный вес и хроническое воспаление в организме.

По словам авторов, вилочковая железа долгое время оставалась недооцененным органом. Более точная оценка ее состояния может в будущем помочь врачам лучше прогнозировать риск заболеваний и выбирать наиболее эффективную тактику лечения. Однако ученые подчеркивают, что полученные результаты требуют подтверждения в дальнейших исследованиях.