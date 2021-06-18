https://news.day.az/officialchronicle/1353927.html Президент Ильхам Алиев удостоил ряд работников здравоохранения медалью «Терегги» - СПИСОК
Президент Ильхам Алиев удостоил ряд работников здравоохранения медалью «Терегги» - СПИСОК
18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников здравоохранения медалью "Терегги" за плодотворную деятельность в сфере здравоохранения Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным списком награжденных лиц можно ознакомиться по ссылке.
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