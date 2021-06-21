В Азербайджане расширен список публичных лиц юрправа, освобожденных от НДС за выполнение работ за счет средств госбюджета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в указ Президента Азербайджана №1119 от 30 июля 2020 года "Об утверждении Списка публичных лиц юридического права, освобожденных от налога на добавочную стоимость за выполнение работ и оказание услуг за счет средств, выделяемых из государственного бюджета".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, к списку добавляются Агентство по обеспечению качества в образовании при министерстве образования, Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения, Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения.