Сбор, транспортировка и утилизация бытовых отходов в Шуше поручены ОАО "Тамиз шахар"

Сбор, транспортировка и утилизация бытовых отходов в Шуше поручены ОАО "Тамиз шахар".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал 22 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев.