https://news.day.az/officialchronicle/1355008.html Сбор, транспортировка и утилизация бытовых отходов в Шуше поручены ОАО "Тамиз шахар" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Сбор, транспортировка и утилизация бытовых отходов в Шуше поручены ОАО "Тамиз шахар" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Сбор, транспортировка и утилизация бытовых отходов в Шуше поручены ОАО "Тамиз шахар".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал 22 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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