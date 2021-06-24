https://news.day.az/officialchronicle/1355760.html Группа азербайджанских военнослужащих награждена медалью "За отличие в бою"
Группа азербайджанских военнослужащих награждена медалью "За отличие в бою"
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана медалью "За отличие в бою".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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