Группа азербайджанских военнослужащих награждена медалью "За отличие в бою"

Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана медалью "За отличие в бою".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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