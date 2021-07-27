https://news.day.az/officialchronicle/1365123.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором американского штата Оклахома - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором американского штата Оклахома - ФОТО
27 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором штата Оклахома Соединенных Штатов Америки Джоном Кевином Ститтом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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